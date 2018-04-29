 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية عيد العمال محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

هيئة الأوقاف تطرح أراضي استثمارية للمطورين العقاريين الشهر المقبل

11:54 ص الأحد 29 أبريل 2018
هيئة الأوقاف تطرح أراضي استثمارية للمطورين العقاريين الشهر المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، إنه سيتم طرحعدد من أراضي الهيئة أمام المطورين العقاريين الشهر المقبل.

وأضاف عبد الحافظ خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد،أن الطرح يستهدف استغلال الأصول التابعة للهيئة بشكل أسرع عبر اللجوء للقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحفظة الهيئة في البورصة فإن الهيئة بدأت الفترة الأخيرة في شراء عدد كبير من الأسهم ولجأت لبنوك استثمار لمعاونتها

في إدارة هذه المحفظة.

هيئة الأوقاف أراضي استثمارية مؤتمر حابي للاستثمار المطورين العقاريين

الخبر التالى:

عامر: نتائج الإصلاحات فاقت توقعاتنا ونقص الدولار أصبح ماضي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان