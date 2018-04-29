هيئة الأوقاف تطرح أراضي استثمارية للمطورين العقاريين الشهر المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، إنه سيتم طرحعدد من أراضي الهيئة أمام المطورين العقاريين الشهر المقبل.

وأضاف عبد الحافظ خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد،أن الطرح يستهدف استغلال الأصول التابعة للهيئة بشكل أسرع عبر اللجوء للقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحفظة الهيئة في البورصة فإن الهيئة بدأت الفترة الأخيرة في شراء عدد كبير من الأسهم ولجأت لبنوك استثمار لمعاونتها

في إدارة هذه المحفظة.