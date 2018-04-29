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أسعار السمك مستقرة في سوق العبور اليوم

11:46 ص الأحد 29 أبريل 2018
أسعار السمك مستقرة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر السمك المكرونة السويسي جنيها واحد، فيما استقرت أسعار السمك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بمستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ما بين 19 و20 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها للكيلو، وكيلو قشر البياض بين 29 و33 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم، جنيها واحدا لتسجل بين 50 و56 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وكيلو القراميط بين 10 و20 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

واستقرت أسعار كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها.

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