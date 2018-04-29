طارق عامر: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس إدارة المركزي غدا

القاهرة- مصراوي:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة المركزي سيناقش غدا، قانون البنوك الجديد، ضمن خطته لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نشاط القطاع المصرفي.

وأضاف عامر في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي يعقد في القاهرة، اليوم "إحنا بنغير قانون البنوك، وبنعمل قانون جديد سنعرضه على مجلس إدارة البنك المركزي غدا".

وقال عامر إن المركزي استعان "بأكبر وأعتى الشركات المتخصصة في العالم وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد من أجل إعداد القانون الجديد على أعلى المعايير العالمية".

وأضاف أن القطاع المصرفي يحقق نتائج جيدة، لكنه يحتاج إلى توسيع نشاطه والدخول في مجالات أوسع، مما يتطلب زيادة المنافسة وتعظيمها في السوق المحلي.

وأثار مشروع القانون الجديد الذي ظهرت نسخة منه في منتصف العام الماضي، عاصفة من الانتقادات، وسط اتهامات له بأنه يوسع صلاحيات محافظ البنك المركزي على البنوك، ويتدخل في قرارات جمعياتها العمومية خاصة فيما يتعلق بتعيين الإدارات التنفيذية.

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