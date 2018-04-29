نائب رئيس البورصة: نسبة القيد لا تتعدى 0.5% من عدد الشركات في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات المقيدة في البورصة لا تتعدى نسبتها 0.5% من الشركات في مصر.

وأضاف عادل خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد، أن البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة وأيضا الشركات التي يمكنها الاستفادة منها في زيادة رأس المال دون اللجوء للقيد عبر آلية جديدة تم طرحها مؤخرا.

وذكر عادل أن سوق رأس المال بحاجة أيضا إلى توسعة قاعدة المتعاملين والذين يصل عدد النشطين منهم إلى نحو 320 ألف متعامل.

وقال عادل "سعيد بزيادة قيمة التداولات خلال الفترة الأخيرة ولكن السعادة بالنسبة لي أن تصل يوميا إلى 6 مليارات جنيه".

وأضاف أن البورصة تعمل على إتاحة آليات كان من المفترض وجودها منذ 15 عاما مثل الشورت سيلينج والماركت ميكر وغيرها من الآليات، كما تعمل على إعادة تأهيل العاملين في مجال سوق رأس المال.