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الدولار ينخفض في بنكي القاهرة والتجاري الدولي مع بداية التعاملات

10:50 ص الأحد 29 أبريل 2018
الدولار ينخفض في بنكي القاهرة والتجاري الدولي مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة والتجاري الدولي في بداية تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الخميس.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الخميس.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى مساء الخميس.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك أبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

الدولار بنك القاهرة الجنيه البنك التجاري الدولي

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