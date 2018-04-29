13 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقارى خلال 4 سنوات

كتبت-منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن التمويلات في مبادرة التمويل العقاري بلغت 13 مليار جنيه خلال 4 سنوات منذ إطلاق مبادرة التمويل العقار لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وجاء ذلك على هامش تصريحات صحفية في مؤتمر ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد البنوك وتحت رعاية محافظ البنك المركزى طارق عامر اليوم الأحد.

وقال نجم إن البنك المركزي يطلق العديد من المبادرات المختلفة مثل التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة بدأت البنوك في تنفيذها في أبريل 2014، تهدف إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لراغبي الحصول على وحدات سكنية.

ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تتراوح بين 5 و10.5 بالمئة حسب شرائح الدخل.