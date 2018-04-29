 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى تحرير سيناء سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

13 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقارى خلال 4 سنوات

10:49 ص الأحد 29 أبريل 2018
13 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقارى خلال 4 سنوات

جانب من المؤتمر المصرفي العربي

كتبت-منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن التمويلات في مبادرة التمويل العقاري بلغت 13 مليار جنيه خلال 4 سنوات منذ إطلاق مبادرة التمويل العقار لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وجاء ذلك على هامش تصريحات صحفية في مؤتمر ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد البنوك وتحت رعاية محافظ البنك المركزى طارق عامر اليوم الأحد.

وقال نجم إن البنك المركزي يطلق العديد من المبادرات المختلفة مثل التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة بدأت البنوك في تنفيذها في أبريل 2014، تهدف إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لراغبي الحصول على وحدات سكنية.

ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تتراوح بين 5 و10.5 بالمئة حسب شرائح الدخل.

جمال نجم البنك المركزي التمويل العقاري اتحاد المصارف العربية طارق عامر

الخبر التالى:

الدولار ينخفض في بنكي القاهرة والتجاري الدولي مع بداية التعاملات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان