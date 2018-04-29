نائب رئيس البورصة: سوق المال قادر على جذب مزيد من السيولة

كتبت-شيماء حفظي :

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال قادر على جذب مزيد من السيولة في ظل الطفرة التي يشهدها والتي ظهرت في تخطي حجم رأس مال السوقي للبورصة قيمة التريليون جنيه.

وأضاف عادل خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2018، اليوم الأحد إن إدارة البورصة تستهدف إعادة التكامل بين أطراف السوق والعمل على تطوير نظرتنا لسوق المال.

وتابع "نحتاج لتعديلات أكبر في سوق المال لا تقتصر على التشريعات والقواعد، ولكن تتعلق بشكل أكبر بالعاملين في السوق ".

وأضاف "كما أننا بحاجة إلى زيادة حجم السوق من خلال طرح شركات جديدة وكبيرة وضخ استثمارات جديدة وإضافة سوق جديد من خلال تفعيل بورصة السلع" وفقا لعادل.

ووصلت البورصة لمستويات قياسية خلال الشهور الماضية، وآخرها جلست اليوم حيث تخطت حاجز 13872 نقطة.