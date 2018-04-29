نجم: 79 مليار دولار إجمالي التدفقات الدولارية على البنوك منذ التعويم

كتبت-منال المصري:

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي التدفقات الدولارية بلغ 79 مليار دولار على الجهاز المصرفي خلال 16 شهرا بخلاف التدفقات الدولارية للحكومة من قروض وسندات.

وجاء ذلك وسط تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تكتولوجيا المعلومات الذى يعقدة اتحاد المصارف اليوم الأحد وغدًا.

وبحسب نجم فإن الاستثمار في أدوات الدين بلغ 20 مليار دولار، منذ التعويم وحتى الآن.

وبحسب تصريحات نجم فإن قانون البنوك الجديد يعمل البنك المركزى حاليا على إعداده وفقا للمعايير الدولية.

وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى تحقيق انفراجة في موارد النقد الأجنبي وعودة تدفق الموارد الدولارية في منابعها الرسمية بالبنوك والصرافات.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في زيادة قدرة البنوك على تلبية جميع الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود أي قوائم انتظار حسب تصريحات سابقة لمسؤولين البنوك.