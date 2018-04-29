البورصة تواصل الصعود لمستويات قياسية مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

واصلت البورصة المصرية تحقيق مستويات قياسية مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% عند مستوى 18370 نقطة، وهو أعلى مستوى للبورصة تصل إليه.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسيEGX30 قد ارتفع يوم الخميس الماضي بنسبة 1.3% عند مستوى 18363 نقطة، وهو أعلى مستوى للبورصة.