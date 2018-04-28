بنزايون تعرض التنازل عن أصول لتسوية 15 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمودعبدالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزايون" إن الشركة تتفاوض مع بنك الاستثمار القومي لسداد مديونية بقيمة 15 مليون جنيه.

وأضاف عبدالله، لمصراوي، إن القرض المستحق للبنك يعود إلى عام 1991 وكانت قيمته 3 ملايين جنيه، لكنه زاد 12 مليون جنيه فوائد القرض على مدار الـ 25 عاما.

وقال رئيس الشركة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تواصل مع مسؤولين بالبنك، و"اتفقنا على تسوية المديونية من خلال التنازل عن أصلين تابعين للشركة، وعرضنا على البنك أصلين هما أرض كفور الرمل بمحافظة المنوفية، وفرع بنزايون شبرا الخيمة، ويتم دراسة تقييمها حاليا".

وقال إنه بعد تسوية المديونية، ستوفر الشركة فوائد بقيمة 150 ألف جنيه شهريا يتم تحميلها على بند المصروفات في الموازنة، ما يعني زيادة أرباح الشركة بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف صافي ربح بقيمة خلال العام المالي المقبل تصل إلى 3.36 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وتوقع عبدالله أن يرتفع صافي الربح خلال العام المالي المقبل، في حال سداد مديونية بنك الاستثمار.