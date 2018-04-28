بالأسعار والمكونات.. "شنط رمضان" في 7 متاجر شهيرة

كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.

وتختلف أسعار الشنط، بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر.

يقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 7 متاجر شهيرة في القاهرة.

1- ألفا ماركت

سعر الشنطة 89 جنيها

المكونات:

2 كيس سكر ألفا "كيلو"

2 كيس مكرونة "400 جرام"

2 باكو شاي "40 جرام"

1 كيس أرز ألفا "كيلو"

1 زجاجة زيت خليط مرجانة "750 مللي جرام"

1 علبة سمنة نباتي مرجانة "700 جرام"

1 كيس بلح ناشف "500 جرام"

1 برطمان صلصة "300 جرام"

1 مرقة دجاج 8 مكعبات.

2- سوبر ماركت مترو

سعر كرتونة رمضان: 75 جنيها

المكونات:

1 كيس أرز عاصم "كيلو"

1 كيس سكر الأسرة "كيلو"

1 علبة سمنة نباتي الهانم "700 جرام"

1 زجاجة زيت خليط مرجانة "750 مللي"

1 كيس مكرونة فرن مكرونتو "350 جرام"

2 كيس مكرونة خواتم مكرونتو "350 جرام"

1 برطمان صلصة الشمس "300 جرام"

1 باكو شاي الجمهورية "40 جرام"

3- سوبر ماركت أولاد رجب

يقدم ثلاثة عروض هي كرتونة الخير، وكرتونة البركة، وكرتونة التوفير.

سعر كرتونة الخير: 48.95 جنيه

المكونات:

1 كيس أرز "كيلو"

1 كيس سكر "كيلو"

1 كيس مكرونة "350 جرام"

1 كيس صلصة "135 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "600 مللي"

1 باكو شاي ناعم "400 جرام "

1 ظرف سمنة "350 جرام"

سعر كرتونة البركة: 59.95 جنيها

المكونات:

1 كيس أرز " كيلو"

1 كيس سكر "كيلو"

1 كيس مكرونة "كيلو"

1 برطمان صلصة "300 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "600 مللي"

1 باكو شاي ناعم "400 جرام "

سعر كرتونة التوفير: 86.95 جنيها

المكونات:

1 علبة سمنة روابي "750 جرام"

1 زجاجة زيت خليط حلوة "750 مللي"

1 كيس أرز الساعة " كيلو"

1 كيس سكر الأسرة "كيلو"

2 كيس مكرونة الملكة "400 جرام"

1 برطمان صلصة هارفست "320 جرام"

1 باكو شاي ناعم العروسة "100 جرام"

1 لفة قمر الدين سوري "400 جرام"

4- سوبر ماركت خير زمان

يقدم عرضين هما شنطة البركة، وكرتونة البركة

سعر كرتونة البركة: 65 جنيها

تتكون من:

1 كيس أرز الدلتا "كيلو"

1 كيس سكر الأسرة "كيلو"

سمنة الهانم "350 جرام"

زيت هدية "750 ملي"

1 كيس مكرونة فرن مكرونتو "350 جرام"

1 كيس مكرونة خواتم مكرونتو "350 جرام"

كيس ملح الخير "400 جرام"

صلصة الشمس "300 جرام"

سعر شنطة البركة: 75 جنيها

المكونات:

2 كيس أرز أبو الفتوح "كيلو"

2 كيس سكر الأسرة "كيلو"

سمنة قوت القلوب "650 جرام"

زيت هدية "750 ملي"

2 كيس مكرونة فرن النهار "350 جرام"

2 كيس مكرونة خواتم النهار "350 جرام"

كيس ملح الخير "400 جرام"

صلصة الشمس "300 جرام"

5- سوبر ماركت فتح الله

يقدم عرضين هما كرتونة الخير الأساسية، وكرتونة الخير المميزة.

سعر كرتونة الخير الأساسية: 46 جنيها

المكونات:

1 كيس أرز "كيلو"

1 كيس سكر " كيلو"

1 كيس مكرونة "300 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "800 مللي"

1 كيس بلح أسواني "500 جرام"

1 برطمان صلصة "280 جرام"

سعر كرتونة الخير المميزة:110 جنيهات

المكونات:

1 علبة سمنة نباتي "700 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "800 مللي"

1 كيس أرز "كيلو"

1 كيس سكر "كيلو"

1 كيس مكرونة "300 جرام"

1 كيس بلح أسواني "كيلو"

1 برطمان صلصة "280 جرام"

1 علبة فول مدمس "400 جرام"

1 كيس جوز هند "250 جرام"

1 كيس عدس "400 جرام"

1 لفة قمر الدين "400 جرام"

1 كيس زبيب "250 جرام"

6- كارفور

سعر الكروتونة: 49.95 جنيه

المكونات:

1 زجاجة زيت خليط "750 مللي"

1 ظرف سمنة "350 جرام"

2 كيس مكرونة "350 جرام"

1 كيس أرز "900 جرام"

1 فول "350 جرام"

1 كيس سكر "كيلو"

1 باكو شاي "40 جرام "

7- هايبر وان

يقدم عرضين هما كرتونة الخير الوسط، وكرتونة الخير الكبيرة.

سعر كرتونة الخير الوسط: 59.95 جنيها

المكونات:

1 كيس أرز "كيلو"

1 كيس سكر "كيلو"

1 كيس مكرونة "350 جرام"

2 ظرف صلصة "50 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "600 مللي"

1 سمن " 350 جرام"

1 باكو شاي ناعم "40 جرام "

1 كيس فول "500 جرام"

سعر كرتونة الخير الكبيرة: 99.95 جنيها

المكونات:

2 كيس أرز " كيلو"

2 كيس سكر "كيلو"

3 كيس مكرونة "350 جرام"

1 زجاجة زيت خليط "750مللي"

1 سمن " 350 جرام"

2 باكو شاي ناعم "40 جرام "

3 ظرف صلصة "50 جرام"

1 كيس فول "500 جرام"

1 كيس عدس "500 جرام"

1 كيلو بلح