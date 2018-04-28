كيف تخطط الحكومة لتنمية الثروة البترولية خلال 3 سنوات؟ (انفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يوضح مستهدفات قطاع الثروة البترولية بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في الفترة من العام المالي المقبل وحتى العام المالي 2021- 2022، أي لمدة 3 أعوام.

وأظهر الانفوجراف، أنه مُستهدف تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2021 – 2022.

كما يستهدف توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10٪ لتصل إلى 41 مليون طن/ سنة، والانتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8,3 مليار دولار.

وأشار الانفوجراف إلى أن قطاع الثروة البترولية يستهدف كذلك زيادة كمية المنتجات البترولية بحوالي 5,8 مليار طن سنويا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع البترول بتخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ لتحقيق وفرٍ قدرُه 4 مليارات دولار سنويا.

ويشرح الانفوجراف التالي خطة الحكومة لقطاع الثروة البترولية خلال 3 أعوام المالية المقبلة: