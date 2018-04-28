الإحصاء: 14.4% تراجعا في عدد إصابات العمل خلال 2016

كتبت – إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في تقرير السلامة والصحة في العمل، إن إجمالي عدد حالات إصابات العمل خلال العام 2016، بلغ 13.6 ألف حالة بانخفاض نحو 14.4% مقارنة بعام 2015.

وأظهر تقرير المركزي للإحصاء، اليوم السبت انخفاض عدد إصابات العمل بالقطاع الحكومي بنسبة 22.3%، ليبلغ 2082 حالة.

فيما ارتفع عدد إصابات العمل في القطاع الخاص خلال العام 2016، لتصل إلى 5023 حالة مقابل 3007 حالة في 2015.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 56٪ يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 10٪ من إجمالي عدد الحالات عام 2016.

وبلغت نسب حالات الشفاء بدون عجز 82% من إجمالي عدد الحالات، أمام نسب الشفاء تحت العلاج بلغت 15.5% من إجمالي حالات الإصابة في 2016.