ما مصير شهادة الـ 20% بالبنك الأهلي إذا كنت مقترضا بضمانها؟

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن العميل الذي حصل على قرض بضمان شهادة الادخار ذات العائد 20% وحل موعد انتهاء أجل الشهادة، سيتم التجديد له بشكل تلقائي على شهادة العائد الثابت الثلاثية 15.25%، لحين انتهاء القرض.

وأرسل البنك الأهلي الأسبوع الماضي رسائل نصية لعملائه من حاملي شهادة الادخار ذات العائد الثابت 20%، بشأن إضافة قيمة الشهادة لحساب العميل، بشرط ألا يكون قد حصل على قرض بضمانها.

وخلال الأيام الأولى من الشهر المقبل، سيبدأ حلول أجل صرف شهادة الادخار ذات العائد المرتفع، والتي يبلغ أجلها 18 شهرا.

وأضاف فاروق لمصراوي، أن البنك يسمح للعميل بتحويل الشهادة إلى أي وعاء ادخاري آخر يريده بدلًا من شهادة 15.25%، وفقا لفاروق.

لكن البنك لن يسمح للعميل بسحب أصل الشهادة إلا بعد انتهاء مدة سداده للقرض، بحسب قوله.

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة 20% في نوفمبر 2016، ثم قرر وقفها في منتصف فبراير الماضي تزامنا مع اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة 1% في فبراير الماضي.

كما أن البنك ألغى شهادة الـ 17%، التي أطلقها في منتصف فبراير، بعدما خفض المركزي أسعار الفائدة 1% مرة أخرى الشهر الماضي.

ويبلغ أجل الشهادة 15.25% 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور، وتمثل أعلى وعاء ادخاري ثابت تابع للبنك الأهلي حتى وقت كتابة هذا التقرير .

وكان البنك يسمح لحاملي شهادة الـ 20% الاقتراض بضمانها مقابل تحفظ البنك على الشهادة حتى انتهاء العميل من سداد القرض.

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