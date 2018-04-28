وزيرة التخطيط تعتمد 57 مليون جنيه لأكاديمية الفنون

كتبت- إيمان منصور:

اعتمدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ قيمته 57 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2017-2018، لأكاديمية الفنون.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الاعتماد يتضمن 36.250 مليون جنيه بمشروع مدارس الأكاديمية، لاستحداث بند "إنفاق استثماري دفعات مقدمة".

ووافقت وزيرة التخطيط على إعادة توزيع الاستثمارات المخصصة للأكاديمية بزيادة 12 مليون جنيه لأحد البنود من سداد الدفعة المقدمة لجهاز المشروعات الخدمية الوطنية، وكذلك الموافقة على زيادة بلغت 4 ملايين جنيه لتوفير التجهيزات اللازمة لتأثيث مشروع معمل التصوير السينمائي وتجهيزه.

كما وافقت السعيد، على زيادة أحد بنود الصرف بمشروع المعهد العالي للفنون الشعبية بمبلغ 5 ملايين جنيه، وزيادة استثمارات مشروع معمل التصوير السينمائي التابع للأكاديمية بمبلغ 300 ألف جنيه لتخصيصه لمشروع المعهد العالي للسينما وذلك بخطة العام المالي الحالي.

جاء ذلك في إطار تقدم أكاديمية الفنون بطلب للموافقة على إعادة توزيع استثماراتها واستحداث عدد من البنود بها بخطة العام المالي الحالي.