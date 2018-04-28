قابيل: إنشاء منطقة صناعية روسية على رأس مباحثات اللجنة المشتركة في مايو

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية ستكون على رأس مباحثات اللجنة المشتركة المقرر انعقادها مايو المقبل.

وأضاف الوزير في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية – الروسية المشتركة خلال النصف الثاني من مايو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجال الصناعي والزراعي والجمركي.

واسنقبل الوزير وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ايفجنى كويفاشيف محافظ منطقة سفيردلوفسك الروسية لاستعراض ملف استضافة روسيا لمعرض اكسبو 2025 بمدينة يكاترينبرج الروسية.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية ستدرس الملف الروسي في "اكسبو" بعناية وستتابع عن كثب التطورات العالمية الجارية بشأن المعرض وذلك قبل التصويت النهائي، والذي سيعقد هذا العام بالعاصمة الفرنسية باريس للاختيار بين 4 دول مرشحة هى روسيا واليابان وفرنسا وأذربيجان.

وتشارك روسيا في المعرض العالمي “اكسبو” منذ العام 1851، إلا أنها طوال الأعوام الطويلة، لم تستضف فعاليات هذا المعرض، حيث تحرص الحكومة الروسية على توفير كل المقومات لنجاح تلك الاستضافة، خاصة في ظل توافر الأهداف لتحويل مدينة يكاترينبرج إلى “عاصمة المستقبل”.

ويقام المعرض العالمي “إكسبو” كل خمس سنوات، ولمدة ستة أشهر، وتبحث فيه القضايا والتحديات العالمية، وتقترح الحلول المناسبة لها، وسبل مواجهتها والتخفيف من أثارها.

وتشهد العلاقات التجارية مع روسيا تطورا ملحوظا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.3 مليار دولار مقابل 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 55%، وفقا للبيان.

وقال البيان، إن أهم بنود الصادرات المصرية إلى روسيا تمثلت في الحاصلات الزراعية خاصة البطاطس والبصل والثوم والعنب والفراولة الطازجة والمجمدة والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك السلع الصناعية خاصة الأجهزة المنزلية والمفروشات المنزلية والمنتجات الصيدلانية.