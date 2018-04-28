استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور
كتبت- منار الرخ:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور عند نفس مستوياتها أمس.
وسجل سعر الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وكيلو الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات.
وتراوح كيلو البصل بين 1.5 و2.5 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.
البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 3 و4.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و7 جنيهات.
السبانخ 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الفراولة بين 6 و 7.5 جنيهات.
الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.
الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
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