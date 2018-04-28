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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

11:41 ص السبت 28 أبريل 2018
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور عند نفس مستوياتها أمس.

وسجل سعر الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وكيلو الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات.

وتراوح كيلو البصل بين 1.5 و2.5 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و 7.5 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور

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