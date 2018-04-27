توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان واستقرار السكر والزيت

كتبت- إيمان منصور:

توقع تجار لحوم ودواجن زيادة أسعارها خلال الأسابيع المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك المواطنين.

لكن تجار السلع الأساسية الأخرى قالوا لمصراوي، إنه من المتوقع أن تستقر أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل "الأرز والمكرونة والزيت والسمن"، عند نفس متسوياتها الحالية دون زيادة.

وتوقع محمد شرف نائب رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10 جنيهات في الكيلو خلال الأيام المقبلة لتصل إلى نحو 150 جنيها، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء في بداية شهر رمضان.

وقال إن أسعار اللحوم شهدت استقرارا على مدار الشهرين الماضيين نتيجة ضعف الإقبال عليها لارتفاع أسعارها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز حاليا بين 100 و140 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها. ويبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغيير، بحسب شرف.

واتفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن مع التوقعات بارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لتزيد أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الأسبوع الأول من رمضان عن الأسعار الحالية، والتي تبلغ 26 جنيها للكيلو بالمزرعة و33 جنيها بالأسواق.

وقال السيد، إن سعر كرتونة البيض تبلغ حاليا 29 جنيها بالمزرعة و33 جنيها بالأسواق متوقعا زيادة هذه الأسعار مع ارتفاع نسبة شرائها في رمضان، حيث يستخدم البيض في إعداد العديد من الوجبات في رمضان.

وأشار السيد إلى أنه من المتوقع عودة أسعار الدواجن إلى الانخفاض بعد مرور أول أسبوع من رمضان، خاصة مع انتشار الدواجن المستوردة منخفضة السعر بالأسواق.

وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت والسمن، مستقرة ولن تشهد ارتفاعات في أسعارها، خاصة مع المعارض التي تقام في رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أن مصانع المواد الغذائية لم ترفع أسعار السلع ولم تبلغ التجار بأي زيادة باستثناء منتجات الألبان التي تم رفعها بحوالي 5% بداية الشهر الجاري نتيجة زيادة سعر الأعلاف.

وأضاف حامد "مش من مصلحة التجار رفع الأسعار بدون مبرر لاستغلال فترة رمضان وزيادة الإقبال على الشراء خاصة مع إقامة المعارض التي ستغطي كافة المحافظات خلال الشهر الكريم".

وقالت غرفة القاهرة في بيان أول أمس، إنها اختارت 5 أماكن لتنظم فيها معارض "رمضان كريم" للسلع الغذائية، وهي المرج، والفسطاط، والشرابية، ودار السلام، وشبرا، وستضم هذه المعارض جميع السلع الأساسية اللازمة للأسرة في رمضان، وسيتم خلال هذه الأيام تجهيز باقي المناطق التي سيتم تنظيم المعارض بها، والإعلان عن موعد انطلاقها.

وقال رأفت أبو رزيقة عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مصانع المواد الغذائية لم ترفع أسعار منتجاتها تزامنا مع إقبال شهر رمضان.

وأضاف أنه على العكس بعض المصانع يقدم عروضا كثيرة للبيع بأسعار أقل في رمضان، "وهذا من شأنه عدم إعطاء الفرصة للتجار لاستغلال زيادة الإقبال ورفع الأسعار على المستهلكين دون مبرر".