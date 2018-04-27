818 مليون جنيه حصيلة بيع شهادة أمان المصريين في 3 بنوك خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

ارتفعت مبيعات شهاة أمان في بنوك الأهلي ومصر والزراعي المصري، إلى نحو 700 ألف شهادة، بقيمة إجمالية نحو 818.5 مليون جنيه، خلال شهرين.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي مبيعات شهادة أمان في البنك، في 8 أسابيع، وصلت إلى نحو 509.1 ألف شهادة بقيمة 581.5 مليون جنيه للأفراد والشركات.

وأوضح الأتربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد الشهادات التي تم إصدارها بالفعل للأفراد والشركات بلغ 170 ألف شهادة بقيمة 147 مليون جنيه، وأن عدد الشهادات التي تم تحصيل قيمتها وتحت التنفيذ حاليا تبلغ نحو 339.2 ألف شهادة بقيمة 434.6 مليون جنيه، منذ بداية إطلاق الشهادة مطلع مارس الماضي وحتى نهاية يوم الخميس.

وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك باع 125 ألف شهادة بقيمة 156 مليون جنيه.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع 63 ألف شهادة أمان المصريين، بقيمة 81 مليون جنيه حتى أمس الخميس.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري في اليوم الرابع من مارس الجاري بيع شهادة أمان المصريين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية علي العمالة المؤقتة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية، كما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

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