البورصة تحقق مستويات تاريخية ورأس المال يتخطى الـ تريليون جنيه في أسبوع

كتب- أحمد عبد المنعم:

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعاتها القياسية خلال تعاملات الأسبوع، والذي يعد "أسبوع تاريخي" بعد أن حقق مؤشرها الرئيسي قمة تاريخية هي الأعلى منذ تدشينه وتخطي رأسمالها السوقي حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" قمة تاريخية جديدة بعد ارتفاعه بنسبة 3.27%، ليغلق عند 18363.29 نقطة.

وصعد مؤشر " EGX50" متساوي الأوزان بنسبة 2.3% مسجلا 3084 نقاط.

وارتفع "EGX100" بنسبة 0.81% عند 2291 نقطة.

فيما تراجع مؤشر"EGX70"، هامشياً بنحو 0.15%، ليغلق عند مستوى 865.82 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى تاريخي بتخطيه حاجز التريليون جنيه ليصل إلي 1.006 تريليون جنيه، رابحاً 24.6 مليار جنيه، مقابل 981.4 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

ويذكر أنه تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة سي آي كابيتال القابضة يوم الخميس، بقيمة 1.7 مليار جنيه، وذلك من خلال 225.6 مليون سهم، بنسبة 54.84% من رأسمال الشركة بسعر 7.7 جنيه.

وشهدت تعاملات الأسبوع، صعود سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر لأعلى مستوياته على الإطلاق، بعد ان أغلق عند مستوى 94.99 بنسبة ارتفاع بلغت6.3%.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال الأسبوع بصافي 1.2 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 932.3 مليون جنيه و304 ملايين جنيه على التوالي.

واقتصرت تعاملات الأسبوع على 4 جلسات بسبب عطلة عيد تحرير سيناء يوم الأربعاء الماضي.