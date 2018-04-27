3 بنوك ترفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواه الأحد الماضي، بينما انخفض السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في الصباح.

كما صعد سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية استقر في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الأحد الماضي.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و1