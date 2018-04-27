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أسعار النفط تنخفض لكن المخاوف مستمرة بشأن إمدادات إيران

12:46 م الجمعة 27 أبريل 2018
أسعار النفط تنخفض لكن المخاوف مستمرة بشأن إمدادات إيران

القاهرة - وكالات:

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكن خام برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمالتجديد عقوبات على إيران على نحو يقلص الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1% يوم الخميس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3% إلى 68 دولارا لبرميل. وزاد العقد 0.2% في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5% بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4% على أساس أسبوعي.

أسعار النفط إيران تجديد عقوبات
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