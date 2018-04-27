وزير التجارة: 15% زيادة في صادرات مصر خلال الربع الأول من العام الحالي

كتب-ايمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15% عن نفس الفترة من عام 2017.

وسجلت الصادارات الغير بترولية نحو 6.3 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام مقارنة بنحو 5.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أعلنه الوزير في بيان رسمي.

وأضاف الوزير أن حجم التجارة الخارجية ارتفع هو الآخر بنسبة 9% ليسجل 21.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام مقابل 19.5 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة حجم الصادرات.

كما شهد عجز الميزان التجاري تحسنا بنسبة 2%، بحسب الوزير.

وتمثلت زيادة الصادرات خلال الربع الأول من العام في نمو 9 قطاعات انتاجية منها زيادة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار، بزيادة 24%، والملابس الجاهزة بنحو 384 مليون دولار بزيادة 17%، والصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة 10.5%.

كما ارتفعت صادرات المفروشات إلى 131 مليون دولار بزيادة 5.5%، والغزل والنسيج إلى نحو 215 مليون دولار بزيادة 6.5%، والصناعات الغذائية إلى حوالي 722 مليون دولار بزيادة 5%.

وزادت ايضا صادرات قطاع مواد البناء غلى 1.5 مليار دولار بزيادة 8.5%، وسجلت الحاصلات الزراعية زيادة بقيمة 766 مليون دولار بزيادة 4.5%، وسجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة 9%.

وتضمنت أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهي أسواق الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وروسيا وأسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا.

واستقبلت أسواق الدول الـ9 صادرات مصرية بقيمة 3.2 مليارات دولار خلال أول 3 أشهر مقابل 2.7 مليار دولار 2 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 8.5%.

وبحسب الوزير أسفرت السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة اسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بانخفاض 27%، كما شهدت الواردات المصرية انخفاضاً ملموساً من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي.