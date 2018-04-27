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46 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

11:43 ص الجمعة 27 أبريل 2018
46 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة السويسي في سوق العبور اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و20 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 49 و 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقرت أسعار كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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