تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في نهاية الأسبوع
كتبت- إيمان منصور:
استقرت أسعار بعض الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور عند نفس مستوياتها أمس.
وسجل سعرالبطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وكيلو الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات، والكوسة بين 3 و4 جنيهات.
وتراوح كيلو اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، و الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين2 و4.5جنيه بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات بزيادة نصف واحد.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5جنيهات بانخفاض جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 4.5جنيه بتراجع نصف جنيه.
الملوخية بين 3 و4.5 جنيه بتراجع نصف جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.
البسلة بين 5 و7 جنيهات.
السبانخ 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه بزيادة جنيه واحد.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه.
الفراولة بين 6 و 7.5 جنيهات بتراجع نصف جنيه.
الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه بزيادة نصف جنيه.
الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
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