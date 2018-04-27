تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بشكل يفوق التوقعات في الربع الماضي

باريس - (د ب أ):

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بوتيرة تفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3ر0 بالمئة خلال الربع السنوي المنتهي في مارس الماضي، في تراجع عن الربع الأخير من العام الماضي، عندما بلغ معدل النمو 7ر0 بالمئة.

وكان من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال الربع الماضي 4ر0 بالمئة.

ونما معدل الانفاق الاستهلاكي للأسر الفرنسية بنسبة 2ر0 بالمئة خلال الربع الماضي، وهي نفس النسبة التي تحققت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 1ر0 بالمئة فيما لم تشهد الواردات أي تغيرات.