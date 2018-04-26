مصر تظهر في ألبوم "بانيني".. كأس العالم يكلف عشاق الكرة 2100 جنيه

"أوبر" قلقة على نشاطها في مصر بسبب "سرية البيانات" في القانون الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

انتظر صلاح العربي، 28 عاما حتى تعود مصر مرة أخرى للظهور في الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "بانيني"، بعد أن تأهلت للبطولة التي ستقام في روسيا هذا الصيف.

ورغم سعادة العربي، بعودة مصر للمونديال، إلا أنه فوجئ وغيره من عشاق الاحتفاظ بألبوم صور لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بارتفاع سعر الألبوم، وتكلفة شراء صور كل اللاعبين.

وتطلق شركة بانيني الإيطالية، ألبوما مع كل نسخة من كأس العالم، يضم صور اللاعبين المشاركين في البطولة، وتبيع الشركة "استيكرات" بصور اللاعبين، للصقها في الألبوم.

وعشاق جمع هذه الصور يتسابقون فيما بينهم لاستكمال جمع كل صور اللاعبين، حيث أن الشركة تبيع "استيكرات" الصور، بشكل منفصل عن الألبوم، وذلك في عبوات لا تُظهر صور اللاعبين، وهو ما يعني أن الشخص من الممكن أن يشتري صورة نفس اللاعب أكثر من مرة، بينما هو في حاجة لصورة لاعب أخر حتى يستكمل الألبوم.

يريد العربي أن يوثق عودة مصر للمونديال بعد غياب كبير "أنا اشتريته علشان مصر متأهلة ده حدث تاريخي بالنسبة لي بعد 28 سنة غياب"، يقول لمصراوي.

مع شغف العربي بكرة القدم لم يتردد في أن يشتري الألبوم رغم ارتفاع سعره مقارنة بالنسخ السابقة.

بحسب العربي فإن سعر الألبوم يبلغ 30 جنيها، فيما يتراوح سعر العلبة التي تضم 50 "باكتس" من الصور ما بين 720 إلى 750 جنيها.

يحتاج العربي، نحو 3 علب من الصور ليتمكن من تجميع 670 صورة يضمها الألبوم الذي طرح في الأسواق المصرية.

لجأ العربي إلى استبدال الصور المكررة مع أصدقائه حتى يتمكن من تقليل تكلفة الشراء، "يعني بعد ما بدلت الصور ممكن تكون التكلفة 1800 جنيه".

لا يرى العربي أن سعر الألبوم مرتفعا نظرا لأن سعره متعلق بالعملة الأجنبية "كل الحكاية أنه غالي علشان فروق العملة".

لكن مصطفى عصام، طالب بكلية الهندسة، يرى أن سعر الألبوم غالي جدًا، حيث يحتاج أكثر من 2000 جنيه ليكتمل.

"ممكن ناس تشوف أن السعر مناسب، لكنه غالي جدًا، بس وجود مصر في كأس العالم هون الأمر عليا"، بحسب عصام.

في محاولة لتقليل تكلفة استكمال الألبوم، لجأ عصام وأصدقائه لشراء أكثر من 60 علبة صور عن طريق أحد الوكلاء الذين يطرحون الألبوم في مصر وحصل على خصم بقيمة 20% حيث بلغ ثمن العلبة نحو 600 جنيه.

كما اشترى عصام علبة صور من أمريكا عن طريق أحد أصدقائه، "ده طبعا وفر بس أنا كنت مضطر أني أعمل ميزانية بألفين جنيه علشان أعرف أكمل الألبوم".

اعتاد عصام أن يجمع هذه الألبومات، كونه شغوفا بكرة القدم، "وده إللي شجعني أن اشتري.. ووجود مصر في الألبوم خلاني أسامح واشتري".

يقول شريف حمدي، مدير التسويق لشركة المكتبة الدولية للغات، والتي تمتلك حقوق توزيع الألبوم في مصر، إن سعر الألبوم مرتفع في العالم كله وليس في مصر فقط.

ويضيف لم نتوقع أن يرتفع السعر لهذا الحد، والشركة الأم تبرر ذلك بأنها حصلت على حقوق استخدام شعار البطولة واللاعبين من الفيفا بأموال مرتفعة.

وبحسب حمدي فإن الألبوم يباع في مصر بثمن أرخص بنحو 25% مقارنة بأسعاره في العالم كله.

"ضغطنا على الشركة لنحصل عليه بسعر أقل من الخارج، حتى لا يكون مرتفعا"، وفقا لحمدي.

وذكرت صحيفة الجاردين البريطانية أن ملأ ألبوم "بانيني" قد يكلف هذا العام مبلغ بقيمة 773.6 جنيه استرليني (ما يعادل 19.069 ألف جنيه مصري".

ونقلت الصحيفة عن عالم رياضيات في جامعة كارديف يدعى، بول هاربر، إن كل شخص يحتاج إلى شراء 4832 صورة ليتمكن من ملأ الألبوم مع مراعاة تكرار الصور.

ونصح هاربر، بحسب الجاردين، الراغبين في ملأ الألبوم بتبديل الصور المكررة مع بعضهم ليتمكنوا من خفض نفقاته.

ولجأ ملايين من محبي جمع لعبة بانيني إلى النسخة الإلكترونية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقعه الرسمي بالتعاون مع الشركة، حيث يستطيعون جمع الصور وممارسة اللعبة عن طريق تطبيق إلكتروني.

وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، لعب أكثر من 3.4 مليون شخص اللعبة حتى الآن إلكترونيا.

رغم ارتفاع السعر في مصر إلا أن الشركة الموزعة للألبوم تلقى إقبالا كبيرا من قبل الموزعين الراغبين في شراء الألبوم وطرحه للجمهور، وفقا لحمدي.

ويقول إن "وجود مصر ومحمد صلاح في الألبوم رفع الإقبال عليه بنسبة كبيرة، كما أننا نتوقع المزيد".

ومنذ نسخة كأس العالم عام 1970 في المكسيك تطرح شركة بانيني ألبوم مخصص للبطولة.