الدولار يرتفع في بنك القاهرة وينخفض بـ"قناة السويس" بنهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

رفع بنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما انخفض السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

بينما انخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك أبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.