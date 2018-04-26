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المصرف المتحد يعلن تدشين منتدى عملاء الشمول المالي الإلكتروني

03:14 م الخميس 26 أبريل 2018
المصرف المتحد يعلن تدشين منتدى عملاء الشمول المالي الإلكتروني

المصرف المتحد

كتبت- منال المصري:

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تدشين "منتدى عملاء الشمول المالي" الإلكتروني من خلال الموقع الجديد للمصرف، والصفحة الرسمية للمصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبرز المنتدى، قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف بمختلف أنحاء الجمهورية مسجلة صوت وصورة، من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم، وكيف بدأوا في مجالات أنشطتهم الاقتصادية المختلفة سواء في المجال التجاري أو الصناعي أو مجال المقاولات مع المصرف المتحد، من أول فتح حسابات بنكية مرورا بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان حتي التمتع بحزمة من أحدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية.

وقال القاضي، وفقا للبيان، إن منتدى عملاء الشمول المالي للمصرف المتحد يسمح بالتفاعل اللحظي مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر، ووضع بعض النصائح والإرشادات البسيطة لأفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك كيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

أشرف القاضي المصرف المتحد الشمول المالي

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