البنك الأهلي يكشف لغز رسائل المحمول النصية لعملاء شهادة الـ 20%

كتبت- منال المصري :

كشف كريم سوس رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، تفاصيل الرسالة النصية التي تلقاها عملاء البنك من حاملي الشهادة 20%، خلال الأسبوع الجاري بشأن تجديد الشهادة تلقائيا أو إضافة قيمتها لحساب العميل حسب حالة صاحب الشهادة .

وقال سوس، إن الرسالة هدفها إخبار العميل حامل الشهادة 18 شهرا ذات الفائدة 20% بأنه عند انتهاء أجل الشهادة – خلال الأيام الأولى من الشهر المقبل – سيتم إضافة قيمتها إلى حساب العميل تلقائيا بشرط ألا يكون قد حصل على قرض بضمانها.

وكان نص الرسالة التي تلقاها العملاء يفيد بأن "الشهادات البلاتينية 18 شهرا غير المتحفظ عليها ستضاف عند الاستحقاق لحسابكم أما الشهادات المتحفظ عليها ستجدد عند الاستحقاق على الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد ربع سنوي وفقا للسعر المعلن.. زوروا أقرب فرع".

وأوضح رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أن كلمة متحفظ أو عدم التحفظ عليها من طرف البنك تعني العميل الذي حصل على قرض بضمان الشهادة 20% أو العميل العادي الذي لم يحصل على قرض بضمان الشهادة.

أما العملاء الذين حصلوا على قروض بضمان الشهادة وتم التحفظ عليها من طرف البنك سيتم تجديدها تلقائيا على أعلى سعر للشهادة الثلاثية الموجود بالبنك في وقت انتهاء أجال الشهادة 20% حتى انتهاء سداد القرض حسب البنود المنصوص عليها بين البنك والعميل، بحسب سوس.

ويسمح البنك الأهلي لحاملي الشهادة 20% الاقتراض بضمانها مقابل تحفظ البنك على الشهادة حتى انتهاء العميل من سداد القرض.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات سابقة، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 20% و16% بلغت 476 مليار جنيه خلال 14 شهرا من طرح الشهادة.

وأصدر البنك الأهلي المصري الشهادة 20% في نوفمبر 2016، ثم قرر وقفها في منتصف فبراير الماضي تزامنا مع اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة 1% في فبراير الماضي.