المجلس التصديري للأثاث يضع خطة للمشاركة في المعارض المتخصصة

كتب- مصطفى عيد:

قال المجلس التصديري للأثاث في بيان اليوم الخميس، إن لديه خطة للمشاركة في عدد من الأحداث الترويجية والمعارض المتخصصة في الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية ودول شمال أفريقيا.

وأضاف المجلس أنه يجري اتصالات مع كبار منظمي المعارض في تلك الدول للحصول على أسعار مناسبة لشركات الأثاث المصرية أعضاء المجلس.

ويأتي الاشتراك في هذه المعارض العربية المتخصصة ضمن استراتيجية المجلس التصديري لمضاعفة صادراته بحلول عام 2020، والاستفادة من الزخم الذي حققته صناعة الأثاث المصرية، بحسب إيهاب درياس رئيس المجلس.

وتراجعت صادرات قطاع الأثاث للخارج خلال العام الماضي بنسبة 11%، بحسب تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في يناير الماضي.

وقال رئيس المجلس، إن 6 شركات مصرية شاركت لأول مرة في معرض "سوبر ستوديو" بميلانو في إيطاليا والذي عقد في الفترة من 17 إلى 22 أبريل الحالي تحت إشراف المصمم الإيطالي العالمي جوليو كابيليني وهو مطور معرض "فيرنكس اند ذا هوم" والذي اختار الشركات العارضة لهذا المعرض رفيع المستوى.

وأضاف درياس، أن الجناح المصري أقيم على مساحة 270 متر مربع حيث حظي بإشادة جميع الزوار الذين أكدوا تناغم المعروضات وما تقدمة الشركات المصرية من حلول مبتكرة لعشاق الأثاث من غرف النوم – غرف المعيشة – أثاث داخلي وخارجي – مطابخ – أثاث مكتبي.

وشاركت بالمعرض شركات موم – نديم – لاروش- شولح للأثاث – عمرو حلمي ديزاينز – موبل الشرق، وفقا لرئيس المجلس.

وقال شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة في منتجات الأثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالي والفاصل الزمني بين كل منها أقل من شهرين.

وأضاف "وهو الأمر الذي يهدد بضعف الإقبال الجماهيري على تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية علي الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها، خاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويا".