وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة أوكرانية التعاون لتأهيل "الحديد والصلب"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير خالد بدوي، زار مقر شركة "انرجوستال" بأوكرانيا المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب.

وتعمل الشركة، في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، وتحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن رئيس الشركة أعرب عن رغبته في التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.

وتسعى شركة الحديد والصلب إلى رفع نسبة تركيز الخام وتقليل الشوائب في الحديد الموجود بالمناجم والذي تستخدمه في الإنتاج.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة سامي عبدالرحمن، فإن الحديد والصلب تدرس حاليا عرضين لرفع نسبة الحديد في الخام الموجود بالمناجم التابعة للشركة، من أجل تعظيم الاستفادة منه بدلا من استيراد الخامات من الخارج.

وكان أحد العرضين المقدمين من شركة أوكرانية – لم يسمها رئيس الحديد والصلب - لرفع نسبة الخام إلى 62% مع إمكانية تنفيذها للمشروع من خلال ضخ استثمارات في منطقة الواحات "حيث تقع المناجم الثلاثة" وكذلك عرضت تسويق جزء من المنتج.

ويزور بدوي، حاليا، أوكرانيا على رأس وفد يضم أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتفقد الوزير خلال الزيارة، مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف الأوكرانية، وزار مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات بالعاصمة كييف.

ويبحث الوزير خلال الزيارة - التى تأتى تلبية لدعوة من الجانب الأوكراني – سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد في المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.