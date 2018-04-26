زيادة في البوري والبلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو سمك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأمس، كما انخفض سعر سمك المكرونة السويسي واستقرت أسعار الجمبري.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و20 جنيها بزيادة نصف جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها ليتراوح بين 40 و46 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار سمك المكرونة السويسي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستويات أمس، لتتراوح بين 49 و 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقرت أسعار كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها.