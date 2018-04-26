انخفاض طفيف للطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار بعض الخضروات بشكل طفيف، بينما ارتفع سعر البرتقال والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الطماطم 25 قرشا ليتراوح بين 2 و 4.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي جنيهين ليترواح بين 4 و 5 جنيهات، كما انخفضت الملوخية بنحو نصف جنيه لتسجل بين 3 و 4.5 جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو الخيار 50 قرشا.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين2 و4.5جنيه بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات بزيادة نصف واحد.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5جنيهات بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 4.5جنيه بتراجع نصف جنيه.

الملوخية بين 3 و4.5 جنيه بتراجع نصف جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه بزيادة جنيه واحد.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه.

الفراولة بين 6 و 7.5 جنيهات بتراجع نصف جنيه.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه بزيادة نصف جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.