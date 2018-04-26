"بي بي" تبحث إقامة مشروعات لتموين السفن بالوقود في مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، إن شركة بي بي للإمدادت والتجارة، الذراع التجارية لشركة بي بي، بحثت مع الوزير طارق الملا، فرص مشاركتها في أنشطة جديدة، بمصر، تشمل تموين السفن بالوقود وتحسين عمليات التكرير بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المنتجات المكررة وتحسين مواصفاتها.

وأضافت الوارة في بيان، أن اجتماع الوزير مع الآن هايوود الرئيس التنفيذي لشركة بى بى للإمدادات والتجارة، تطرق أيضا لبحث فرص التعاون في في إنشاء مراكز لتخزين المنتجات البترولية.

وقال الملا إن المناقشات مع شركة بي بي، تأتي استكمالاً للمباحثات التي تمت في شهر فبراير الماضى بلندن، في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وأضاف أن قطاع البترول في مصر يمتلك العديد من المقومات من بنية أساسية ومشروعات جديدة جاري تنفيذها لإقامة محطات لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية في ميناء سوميد وسونكر بالعين السخنة لتوفير الإمدادات للسوق المحلي واستخدامها أيضاً في تجارة وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن خاصة وأن الموقع الجغرافي يعطي مصر ميزة تنافسية في هذا المجال ويعظم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، بحسب البيان.

وقال الملا إن الرغبة القوية لشركة بي بي التي لها استثمارات ضخمة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز للدخول في شراكات جديدة من خلال أفرع شركاتها في الأنشطة الأخرى، "يعد تأكيداً على أن مصر لديها العديد من الفرص الجاذبة في الأنشطة المتعددة المرتبطة بصناعة البترول".

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة مختلف مجالات التعاون لوضع آليات التنفيذ والبرامج الزمنية للبدء في التنفيذ.