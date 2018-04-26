تراجع أرباح نوكيا في الربع الأول من 2018

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة نوكيا، اليوم الخميس، عن أرباح فصلية أضعف من المتوقع مع إحجام شركات الاتصالات ولاسيما في أمريكا الشمالية عن الإنفاق لتنخفض المبيعات 9%، لكن الشركة أبدت ثقتها في تنامي الزخم في وقت لاحق من 2018، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب 30% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 239 مليون يورو (291 مليون دولار) وهو ما جاء أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 369 مليون يورو في استطلاع أجرته رويترز.

لكن نوكيا، التي تتنافس مع إريكسون وهواوي وزد.تي.إي، رفعت نظرتها للسوق قائلة إن من المتوقع أن يتفوق أداء مبيعاتها من معدات الشبكات في 2018 بأكمله على أداء القطاع عموما والذي من المتوقع أن يشهد انخفاضا بين 1 و3%.