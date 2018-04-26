بعد عامين من الخسائر.. أورنج تتحول للربح خلال الربع الأول من 2018

القاهرة- مصراوي:

تحولت شركة أورنج مصر للاتصالات، للربح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتحقيقها خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت صافي ربح مجمع بقيمة 16 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام مقابل خسائر تقدر بـ 301 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحولها للربح نتيجة إلى الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال الربع الأخير من عام 2016.

وعلى مدار العامين الماضيين، تحقق أرونج خسائر متواصلة، كنتيجة أساسية لزيادة القروض التي حصلت عليها الشركة، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.4% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.290 مليار جنيه مقابل 3.062 مليار جنيه العام الماضي.

"أتاح لنا برنامجنا الطموح للتحول وتعزيز المركز المالي للشركة، مما عوض جزئيا التأثيرات السلبية للتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء"، وفقا لما قالته الشركة.

وقفزت معدلات التضخم في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بنسب كبيرة حتى تخطت في يوليو الماضي نسبة 34.2%، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه.

وقالت الشركة إنها نجحت في "رسملة" قروض شركة أورانج العالمية- أي تحويلها لأسهم في الشركة- والبالغة 750 مليون يورو لزيادة رأس المال من 1 مليار جنيه مصر إلى 16.3 مليار جنيه في 15 فبراير 2018، فضلا عن إعادة تمويل التسهيلات المشتركة الحالية.

وتوقعت الشركة أن تحقق هذه الخطوات تأثيرًا إيجابيًا على صافي نتائج أعمال الشركة لعام 2018 والأعوام المقبلة.

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