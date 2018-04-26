رأس المال السوقي للبورصة يتخطى تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه

كتبت- شيماء حفظي:

حققت البورصة المصرية مؤشرات قياسية خلال جلسة اليوم الخميس، لأول مرة في تاريخها، وذلك بالنسبة لقيمة رأسمالها السوقي ورقم مؤشرها الرئيسي.

وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، تخطى رأس المال السوقي للبورصة مستوى تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخه، كما أن مؤشرها الرئيسي تجاوز مستوى 18390 نقطة.

وقال محمد النجار، رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، إن الطفرة في أداء السوق تأتي نتيجة التحسن الكبير في نتائج أعمال الشركات وارتفاع القيمة السوقية للشركات الكبيرة، والذي جاء مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف النجار، أن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة جاء متأثرا بارتفاع الأسهم القيادية للشركات المدرجة في المؤشر الثلاثيني وأهمها التجاري الدولي، والسويدي إلكتريك، والشرقية للدخان، بالإضافة إلى زيادة السيولة في السوق مع بداية تجزئة الأسهم وتنفيذ التوزيعات النقدية.

وسجل سعر سهم البنك التجاري الدولي، خلال جلسة اليوم قمة جديدة يصل لها لأول مرة، بالإضافة لارتفاع سهم السويدي اليكتريك بنسبة 8% نتيجة الإعلان عن تجزئة القمية الاسمية للسهم، كما ارتفع سهم الشرقية للدخان مع إعلان الشركة عن تجزئة السهم المنتظر يوم الأحد المقبل.