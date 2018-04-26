طارق قابيل: ترخيص 1164 منشأة صناعية في مارس الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضي، مقابل 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي ما تم إصداره من رخض التشغيل بلغ 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.

وأوضح الوزير، أنه تم قيد 959 منشأة بالسجل الصناعي منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضي.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر مارس الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 30 مشروعا، ويجرى حاليا اتخاذ إجراءات تخصيص عدد 74 مشروعا.

وأضاف عبدالرازق، وفقا للبيان، أنه تم استقبال 89 مشروعا جديدا وتتم دراستهم تمهيدا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة، كما تم رفض 19 طلب مشروع لعدم الجدية

ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مارس 2018 إلى 219 مشروعاً باستثمارات 98 مليار جنيه بإجمالي مساحة 11 مليون و416 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات.

أووضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بـ 4 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص هي: السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد ومرغم بإجمالي 739 وحدة.