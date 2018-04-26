ممفيس تعين "الورداني" رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة شركة ممفيس التابعة للشركة القابضة للأدوية، تعيين سليمان أحمد الورداني رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة، بحسب بيانها للبورصة اليوم الخميس.

وكان الورداني يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط، وبذلك يكون قد انضم له منصب العضو المنتدب بدلا من أمل عبدالكريم.

وقالت الشركة في بيان منفضل، إنها حققت خسائر 307 ملايين جنيه في التسعة شهور الأولى من العام المالي مقارنة بصافي ربح 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى غرامات شركة الجمهورية والبالغة نحو 31.3 مليون جنيه عن تلك الفترة.

وكانت الشركة تحولت للخسارة في النصف الأول من العام المالي الجاري، محققة خسائر بقيمة 19.8 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 2.4 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان سابق، التحول للخسارة إلى انخفاض الإنتاج المحقق نظرا لعدم توافر سيولة لشراء المواد الخام، بالإضافة لتحمل الشركة 20.27 مليون جنيه غرامة عدم سداد مديوينة شركة الجمهورية للأدوية عن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017.