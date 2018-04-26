شركة تابعة للسويدي تفوز بعقد إنشاء محطة كهرباء في موريتانيا

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الخميس، إن شركة تابعة لها فازت بمناقصة إنشاء محطة كهرباء بدولة موريتانيا.

وبحسب بيان للشركة للبورصة اليوم فإن شركة السويدي إليكرتيك لنقل وتوزيع الطاقة، فازت بمناقصة إنشاء محطة 90 كيلو فولت وخط ربط للمحطة بجهد 90 كيلو فولت وشبكات جهد متوسط وشبكات جهد منخفض لصالح شركة الكهرباء الموريتانية.

وبحسب البيان فإن الشركة ستنقل وتوزع الطاقة بتصميم وتوريد، على أن يتم إنشاء المشروع بنظام تسليم مفتاح.

والسويدي إليكتريك، تعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.