ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لأورنج مصر بداية من مايو

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصلات تعين ياسر أحمد شاكر، رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لها، خلفا لجان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي للشركة المستقيل.

وأرسلت الشركة هيكل مجلس الإدارة الجديد إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، متضمنا اسم ياسر شاكر، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب لها بدلا من هايون.

وقالت الشركة إن شاكر سيتسلم مهام منصبه بداية من 1 مايو المقبل.

وكانت الشركة قد قالت في منتصف الشهر الماضي إن عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، جان مارك هاريون تقدم باستقالته.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنه سيتم عرض الاستقالة على اجتماع مجلس الإدارة في 24 إبريل الجاري، على أن يقرر المجلس تعيين عضو مجلس إدارة منتدب جديد.

وقال مارك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه سينتقل للعمل ببولندا.

وأضاف مارك أنه بعد العمل بـ 5 بلاد و3 قارات وآخرهم مصر سيتولى منصبه الجديد ببولندا مشيراً إلى فخره واعتزازه بكونه عضو لفريق العمل هناك.

وتعمل أورنج مصر في خدمات الاتصالات والمحمول ضمن 4 شركات أخرى تعمل في هذا المجال.