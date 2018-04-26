صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:24 ص الخميس 26 أبريل 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.72% عند مستوى 18252 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.80%.
وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أول أمس الثلاثاء، عند مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.23% عند مستوى 18121 نقطة.
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