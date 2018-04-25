خبراء اقتصاد: خسائر فشل مواجهة الأمطار تتعدى مئات الملايين من الجنيهات

كتبت- منار الرخ:

قال خبراء اقتصاد، إن فشل الإدارات المحلية في القاهرة والمحافظات، في مواجهة السيول والأمطار التي انهمرت خلال الساعات الماضية، كبدت البلاد خسائر بمئات الملايين من الجنيهات.

وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن عدم وجود مصارف لمياه الأمطار، وعدم الاستعداد الجيد لسقوط هذه الكميات من المياه، أدى إلى خسائر كبيرة جدا تتعدى قيمتها ملايين الجنيهات.

"بالطبع لا يمكن تحديد قيمة هذه الخسائر على وجه الحصر، لكن بالنظر إلى الطرق الأسفلتية التي تشققت والبيوت التي غرقت، خاصة في المدن الجديدة، مثل التجمع الخامس، فإن الخسائر الناتجة عن هذه الأمطار ستتجاوز مئات الملايين من الجنيهات"، بحسب ما قاله الدمرداش، لمصراوي.

وأضاف أن المسؤول عن هذه الخسائر هو "استمرار مسلسل الفشل في الأجهزة المحلية".

وقالت يمن حماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الخسائر الاقتصادية نتيجة السيول التي ضربت البلاد أمس، لحقت بالدولة والمواطنين، على السواء، بقيمة تتجاوز مئات الملايين.

"كل الوحدات السكنية التي توجد في مستوى منخفض أغرقتها مياه الأمطار، يعني الأجهزة الكهربائية تضررت ومحتويات البيوت كذلك، والسيارات"، بحسب ما قالته حماقي.

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة فى غرق شوارع التجمع، وازداد الأمر سوءا فى شارع التسعين الذى تحول إلى بركة مياه، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

وكانت قد شهدت محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على كافة أنحاء الوجه البحرى، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبلة.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك خسائر بالملايين، نتيجة أمطار الأمس، وإنه يجب محاسبة رؤساء الأحياء المقصرين في تجهيز مصارف الأمطار والاستعداد لمثل هذه الأمور.

وقالت الدكتورة يمن حماقي، "أنا عايزة أسأل المسؤولين هو إحنا ليه بنتفاجئ بالأمطار وبعدين نحل الأزمة؟.. وإحنا أصلا عارفينها من السنة اللي فاتت.. مستنين إيه؟".

اقرأ أيضا:

القاهرة الجديدة تغرق في الأمطار.. ومواطنون: "أغلى عشوائيات بمصر"