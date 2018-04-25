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الإحصاء: 169 حادثة قطار خلال شهر مارس

05:13 م الأربعاء 25 أبريل 2018
الإحصاء: 169 حادثة قطار خلال شهر مارس

حوادث القطارات

كتبت - إيمان منصور:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حوادث القطارات زادت بنسبة 33.1% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وبحسب نشرة الجهاز المعلوماتية الشهرية، التي حصل مصراوي على نسخة منها، سجلت حوادث شهر مارس الماضي 169 حادثة مقابل 127 حادثة.

وكان إجمالي الحوادث سجل 153 حادثة في فبراير الماضي، بحسب الجهاز.

وأوضحت النشرة أن حوادث الشهر الماضي أسفرت عن 3 مصابين ومتوفي مقابل 3 متوفين ومصابين في مارس 2017.

وكانت بيانات للجهاز أظهرت، أن إجمالي عدد الحوادث خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 48.3% لتسجل 1657 حادثة مقابل 1117 حادثة في عام 2016.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة حوادث القطارات

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