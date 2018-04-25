بورصة لندن توقع اتفاقا لتدريب موظفي نظيرتها المصرية

القاهرة- مصراوي:

وقعت بورصة مصر، اتفاق شراكة مع مجموعة بورصة لندن، لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات موظفي البورصة المصرية، وفقل لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة إن الاتفاق يأتي بتمويل مشترك مع بريطانيا للتدريب مع مصر.

وبحسب البيان فإن موظفي البورصة المصرية سوف يكتسبون المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.

أوضح البيان أن ورش العمل ستكون حول قواعد الإدراج والإفصاح المطبقة في نظام التبادل المتطور، فضلا على قواعد وعمليات مراقبة السوق والإشراف عليه وكيفية التحليل المتعمق لتطور الأعمال المنبثقة من وجهة نظر البورصة.

وقال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، في البيان إن "أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد، من خلال ورش العمل هذه، ستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع موظفي البورصة المصرية".

وأضاف أن "هذا هو محور الشراكة الاقتصادية البريطانية – المصرية؛ خطوة مشتركة تفيد جميع المصريين وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين."

من ناحيته، قال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية، إن "البرنامج صمم خصيصا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين."

وقال محمد فريد، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، في البيان إن "الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية. فموظفي البورصة المصرية مسؤولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية."

وتابع "تمتد تلك الخطة عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية."

يشار إلى أن مجموعة بورصة لندن تعد واحدة من أقدم البورصات في العالم ويمكن نسب تاريخها لأكثر من 300 عاما إلى مقاهي لندن في القرن السابع عشر.