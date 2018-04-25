ما هي خدمة "أوبر إيتس" التي تعتزم الشركة إطلاقها في القاهرة قريبا؟

القاهرة- مصراوي:

تطلق شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، خدمة أوبر إيتس "Uber Eats" لتوصيل الطعام، في السوق المحلي قريبا، ضمن خطتها للتوسع في مصر.

وأرسلت أوبر رسالة لعملائها تقول فيها "أوبر إيتس هتوصل القاهرة قريبا جدا.. خليك جاهز ونزل تطبيق أوبر إيتس.. أكلك هيوصل بسهولة وبسرعة وزي مشوارك".

وتعمل أوبر إيتس، في نحو 200 مدينة حول العالم، وكان من المقرر أن يطلق في القاهرة بشكل رسمي الإثنين الماضي، إلا أن الشركة أجلت إطلاقه، لـ "تقديم أفضل تجربة لعملائها بدأ من أول يوم"، حسبما أعلنت الشركة.

ويعتبر أوبر ايتس أكبر تطبيق لتوصيل الطعام في العالم حاليا، بخلاف الصين، بحسب ما قاله بارني هارفورد، المدير التنفيذي للعمليات بشركة أوبر، في مقابلة مع مصراوي، نشرت أمس الثلاثاء.

ويشرح مصراوي في هذا التقرير كيفية عمل خدمة أوبر إيتس في العالم، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لشركة أوبر.

ما هي خدمة أوبر إيتس؟

هو أبلكيشن أو تطبيق إلكتروني، مستقل عن تطبيق أوبر لنقل الأفراد، يسمح للعميل باختيار الطعام الذي يريده من خلال قائمة المطاعم المشتركة في التطبيق، ثم يترك خدمة التوصيل على أوبر عن طريق سائقين مشتركين في هذه الخدمة.

ويسمح هذا التطبيق للعميل بالتعرف على المطاعم القريبة منه، أو التي يتواجد بالقرب منها.

كيف يعمل التطبيق؟

ما عليك إلا أن تحمل التطبيق على هاتفك، ثم تُدخل عنوانك لتكتشف المطاعم القربية منك والمشتركة في الخدمة، وتختار ما تريد من الطعام وستتكفل الشركة بتوصيله إلى عنوانك من خلال السائقين المشتركين في الخدمة.

ويسمح التطبيق أيضا بأن تتبع رحلة السائق الذي سيوصل لك الطعام ومعرفة أين وصل، والوقت المتبقي أمامه حتى يصلك الطعام، كما يسمح بدفع حساب الطلب عن طريق تطبيق أوبر.

أين يعمل أوبر إيتس؟

بحسب بيانات صحفية لشركة أوبر، فإنها تعمل حاليا في نحو 200 مدينة، في 32 دولة، وتقدم أكثر من 80 ألف مطعم مختلف، وهي خدمة تنمو بسرعة، ومن أبرز المدن التي تعمل بها الإمارات والسعودية وأمستردام وجوهانسبرج وبروكسل واستكهولوم وجاكرتا وميلان وميامي وموسكو وسيدني.

ما الفائدة من هذا التطبيق؟

تسهل خدمة أوبر إيتس إيصال الوجبات إلى المستخدمين بالنسبة للمطاعم المحلية التي لا تقدم خدمة إيصال الأطعمة، بالإضافة إلى خفض زمن التوصيل للمطاعم التي توفر هذه الخدمة ولكن الطلب عليها مرتفع ويجب الانتظار إلى حين توافر سيارة توصيل.

كيف يتم حساب التكلفة؟

يحاسب العميل على تكلفة طعامه وتكلفة حجز خدمة أوبر إيتس، فضلا عن أية ضرائب مفروضة على الطعام.

وتقول الشركة إن التكلفة النهائية للطلب لا تتضمن أية "بقشيش" وإذا رغب العميل في إعطاء السائق أي زيادة على حسابه، لن يمانع السائق في ذلك.

وتقدم الشركة عروضا لعملائها من خلال "promo code"، تسمح لهم بطلب خدمة أوبر إيتس مجانا مثلما يحدث في خدمة أوبر للسيارات.

كيف يتم حساب الوقت الذي يصل فيه الطعام؟

تقدر الشركة الوقت الذي يصل فيه طلب الطعام على أساس متوسط إعداد الوجبة في المطعم والمسافة التي يقطعها السائق لتوصيل الطعام، وفقا لما تقوله شركة أوبر.

وتوضح أن وقت التوصيل قد يتغير بناءً على الوقت الذي يأخذه المطعم لإعداد الطعام أو حركة المرور.

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