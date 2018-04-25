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شركة أمريكية تعرض 31 مليار دولار للاستحواذ على شبكة سكاي العالمية

04:11 م الأربعاء 25 أبريل 2018
شركة أمريكية تعرض 31 مليار دولار للاستحواذ على شبكة سكاي العالمية

مجموعة سكاي العالمية

القاهرة - وكالات:

قدمت شركة كومكاست الأمريكية المتخصصة في تلفزيون الكابل، عرضا قيمته 22 مليار جنيه استرليني (31 مليار دولار) لمجموعة سكاي العالمية للتلفزيون المدفوع اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

ويتفوق هذا العرض على عرض استحواذ جرى الاتفاق عليه بالفعل من فوكس التابعة لروبرت مردوك بنسبة 16%، وفقا لرويترز.

وقالت كومكاست، التي اقترحت في البداية عرضا مماثلا بسعر للسهم قدره 12.50 استرليني في فبراير، إنها ستواصل العمل مع المديرين المستقلين لسكاي بهدف الحصول على توصية لصالح صفقتها.

شركة كومكاست الأمريكية مجموعة سكاي العالمية فوكس

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