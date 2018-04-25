أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات اليوم رغم تراجعها عالميا

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من انخفاضها عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 650 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 557 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 743 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وقال نجيب إن هذا الاستقرار يأتي على الرغم من تراجع الأسعار العالمية للذهب من 1328 دولارا للأوقية مع نهاية تعاملات أمس إلى نحو 1319 دولارا خلال تعاملات اليوم حتى الآن.