الجمبري ينخفض والبلطي مستقر.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

انخفضت أسعار الجمبري خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور عند نفس مستويات أسعار أمس الثلاثاء، بينما ارتفع سمك المكرونة السويسي، واستقرت أسماك البلطي، والبوري، والبلطي الفليه، والكابوريا، والسبيط.

وانخفضت أسعار كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو، وكذلك تراجعت أسعار كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها إلى بين 230 و290 جنيها.

بينما زادت أسعار سمك المكرونة السويسي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس، لتتراوح بين 50 و56 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 18.5 و20 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها.